María Teresa Balteiro Balteiro

(Viuda de Miguel Frade)

Falleció el dia de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 97 años de edad.

l D.E.P. l

Sus hijos. Loly, Chelo, Jose y Miguel (†); hijos políticos, Paco Domínguez y Ángel Cupeiro (†); nietos, Martín, Lucía, Miguel, Javier, Loly y José Miguel; bisnietos; prima, María Luisa y demás familia. Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres HOY a las CUATRO de la tarde. Hora de salida para el entierro: HOY a las CUATRO Y MEDIA de la tarde. Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada por puerta lateral). Hogar Funerario Nº5 - Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com.

A Coruña, 14 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.