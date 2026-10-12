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María Souto Rodríguez

(Viuda de José Diéguez García)

Falleció el día 11 de Octubre de 2026, a los 94 años de edad.

l D.E.P. l

“Tu cariño fue infinito“

Sus hijos, Mari, José María, María Teresa y Fernando; hijo político, David Vilameá; nieto, Jorge; nieta política; bisnietos, Oliver y Maya; hermanos; hermanos políticos; sobrinos; primos y demás familia.

Hora de salida para la cremación: Hoy a las dos y media de la tarde. Crematorio: Municipal de Feáns Hogar Funerario Nº6 - Plaza Palloza Pésames: pesames@pompascoruna.com Pompas Fúnebres, S.A. Tl. 981 294511