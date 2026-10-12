María Alvedro Vázquez

(Viuda de José González Villar)

Falleció el día de ayer, a los 87 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral en el santuario de Nuestra Señora de Pastoriza, hoy, a las cuatro de la tarde, favores por los que anticipan gracias. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio parroquial. Salida del tanatorio hoy, a las tres y media de la tarde. Tanatorio - Crematorio Albia A Coruña, sala nº9. C/ Madame Curie, 3. Poligono A Grela - A Coruña.

Pastoriza - Arteixo, 12 de octubre de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es