María Ángeles Álvarez Gil

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: capilla del tanatorio: hoy, a la una y media de la tarde. Hora de salida para el entierro: hoy, a las dos y media de la tarde. Cementerio de San Francisco - Ourense, llegada a las cinco de la tarde. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8. C/ Madame Curie, 3. Polig. A Grela - A Coruña. Tel. 981 142390 - www.albia.es

Ourense, 11 de octubre de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es