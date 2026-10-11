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Manuela García Nieto

(Viuda de Antonio Busto Filgueira)

Falleció el día de ayer, a los 89 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Hoy domingo, día 11, a las tres y media de la tarde, en la capilla del tanatorio Albia. Cremación: A continuación en el crematorio Albia. Pésames: culleredo@funerariaapostol.com. Tanatorio Albia: Hogar Funerario: nº 6 - C/ Madame Curie, nº 3 – Poligono A Grela - A Coruña.

A Coruña, 11 de octubre de 2026 Funeraria Apóstol