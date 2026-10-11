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Elida Calvete Añon

(Viuda de Benigno Esmorís Regueira)

Falleció el día 10 de octubre del 2026, a los 88 años de edad, después de recibir los SS.SS.

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral, hoy domingo, día 11 a las cinco de la tarde en la iglesia de San Esteban de Larín, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. Salida del hogar funerario a las cinco menos veinte de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº3. Avda. Apóstol Santiago nº10 - Arteixo.

Larín - Arteixo, 11 de octubre de 2026 Funeraria Apóstol