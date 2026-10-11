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Elia Díaz Taboada

(Maestra Jubilada Educación Xunta de Galicia)

Falleció el día 9 de los corrientes, confortada con los Auxilios Espirituales 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Entierro: Hoy domingo. Salida tanatorio: a las cuatro menos veinte de la tarde. Funeral: de cuerpo presente, a las cuatro. Iglesia y Cementerio: Parroquiales de Santiago de Requián. Crematorio Tanatorio Mariano, Ctra. del Cementerio s/n, Sala Nº1. www.tanatoriomariano.com

Betanzos, 11 de octubre de 2026 Funeraria Mariano