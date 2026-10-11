Dolores Ledo Cadahía

(Lola - Viuda de Felipe Illanes Reimúndez)

Falleció en el día de ayer, a los 89 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Exequias: hoy domingo, día 11, a las diez de la mañana, en la iglesia de Sada D´Arriba. Entierro: a continuación, en el cementerio municipal. Salida a las diez menos diez de la mañana. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario Nº 4. Lugar Tarabelo, 58 Sada (A Coruña). Pésames: sada@funerariaapostol.com www.funerariaapostol.es 981 621992

Sada, 11 de octubre de 2026 Funeraria Apóstol