Alfonso Rivas Vázquez
(Viudo de Julia Rey Candal)
Falleció el día de ayer, a los 80 años, después de recibir los Santos Sacramentos
l D.E.P. l
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las cuatro y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San Juan de Pravio (Cambre). Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro y cuarto de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier sala N.º 3, Av. Almeiras Nº63, Culleredo. www.tanatoriosanjavier.es
Pravio - Cambre, 11 de octubre de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier