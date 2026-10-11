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Alfonso Rivas Vázquez

(Viudo de Julia Rey Candal)

Falleció el día de ayer, a los 80 años, después de recibir los Santos Sacramentos

 l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las cuatro y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San Juan de Pravio (Cambre). Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro y cuarto de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier sala N.º 3, Av. Almeiras Nº63, Culleredo. www.tanatoriosanjavier.es

Pravio - Cambre, 11 de octubre de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier