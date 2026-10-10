María Luisa Robelo Fernández

Falleció el día 8 de octubre, confortada con los Santos Sacramentos, a los 83 años de edad.

l D.E.P. l

Su esposo, Manuel Dopazo Carreira; hijos, Manuel José y Belén; hijo político, Nuno; nietos, Amadeo y Helena; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para el entierro: hoy sábado, a las DOCE de la mañana. Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada por la puerta principal). Funeral: Iglesia parroquial de San Jorge, HOY a las SEIS de la tarde. Hogar funerario nº 4, Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 10 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.