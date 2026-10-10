Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María del Rosario Sánchez Horno

(Viuda de José Antonio Codesal Aboy) 

Falleció el día 9 de octubre, confortada con los Santos Sacramentos, a los 87 años de edad. 

l D.E.P. l

Sus hijos, María Eugenia, Mon, Yago, Kike, Nacho y Natalia; hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para la cremación: hoy sábado a las DOS Y MEDIA de la tarde. Crematorio: Municipal de Feáns. Funeral: Iglesia de Santo Domingo (PP. Dominicos, Ciudad Vieja), hoy sábado, a las SIETE de la tarde. Hogar Funerario nº 3, Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 10 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.