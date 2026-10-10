María del Rosario Sánchez Horno

(Viuda de José Antonio Codesal Aboy)

Falleció el día 9 de octubre, confortada con los Santos Sacramentos, a los 87 años de edad.

l D.E.P. l

Sus hijos, María Eugenia, Mon, Yago, Kike, Nacho y Natalia; hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para la cremación: hoy sábado a las DOS Y MEDIA de la tarde. Crematorio: Municipal de Feáns. Funeral: Iglesia de Santo Domingo (PP. Dominicos, Ciudad Vieja), hoy sábado, a las SIETE de la tarde. Hogar Funerario nº 3, Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 10 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.