Manuel Oujo Baña

(Viudo de Antonia García Vázquez)

Falleció el día 8 de octubre, confortado con los Santos Sacramentos, a los 85 años de edad.

l D.E.P. l

Sus hijos, Joaquín y Chus; hijos políticos, Lorenzo y Ascen; nietos, Joaquín, Lara y Paula; bisnietas, Joana y Judit; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres, hoy sábado, a las ONCE Y CUARTO de la mañana. La cremación se realizará en la intimidad familiar. Hogar Funerario nº 6, Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 10 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.