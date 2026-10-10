Herminia Fraga Fraga

Falleció el día 9 de octubre de 2026, a los 81 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial nueva de Santiago de Arteixo. A continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial nuevo de Arteixo, por cuyos favores anticipan gracias. Salida del hogar funerario a las cinco menos diez de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2, Arteixo.

Arteixo, 10 de octubre de 2026 Funeraria Apóstol