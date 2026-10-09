María Salomé Fernández Peñamaría
(Viuda de José Portela)
Finou o día 7, aos 96 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración polo eterno descanso da súa ánima. Misa: Capela do tanatorio, hoxe, ás tres e media da tarde. Hora da cremación: hoxe, ás catro da tarde. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Capela ardente: Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8. C/ Madame Curie nº 3, Polig. A Grela, A Coruña.
A Coruña, 9 de outubro de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es