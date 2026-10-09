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María Salomé Fernández Peñamaría

(Viuda de José Portela) 

Finou o día 7, aos 96 anos de idade, confortada cos Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

A súa familia. PREGA unha oración polo eterno descanso da súa ánima. Misa: Capela do tanatorio, hoxe, ás tres e media da tarde. Hora da cremación: hoxe, ás catro da tarde. Crematorio: Tanatorio Albia A Coruña. Capela ardente: Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8. C/ Madame Curie nº 3, Polig. A Grela, A Coruña.

A Coruña, 9 de outubro de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es