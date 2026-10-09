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María Labandeira Grobas

(Viúva de Urbano García Botana) 

Finou o día de onte, aos 85 anos de idade, despois de recibir os Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

A súa familia. PREGA unha oración polo eterno descanso da súa alma e agradecen a asistencia ao funeral de corpo presente que se celebrará hoxe, ás seis e media do serán, na igrexa parroquial de Santiago do Burgo. De seguido a condución dos seus restos mortais ao cemiterio parroquial Virxe do Carme do Burgo. Saída do fogar funerario ás seis e vinte do serán. Fogar funerario: Tanatorio Apóstol, fogar nº 2. Pésames: culleredo@funerariaapostol.com

O Burgo (Culleredo), 9 de outubro do 2026 Funeraria Apóstol