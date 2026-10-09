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María Carmen Allo González

(Viuda de Francisco Lorenzo Gándara) 

Falleció el día 7 de octubre, a los 79 años, confortada con los Auxilios Espirituales. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará el viernes, día 9 a las doce y media de la mañana, en la iglesia parroquial de Santa María de Erboedo, A Laracha. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. Salida del tanatorio a las doce de la mañana. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 4. Pésames: tanatorios@gruposanantonio.es

Erboedo (A Laracha), 9 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio