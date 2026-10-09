María Babío Tie

(Maruja)

Falleció a los 95 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa de ánima: hoy, día 9, a las once de la mañana, en la capilla del tanatorio. Funeral: hoy, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Sada (iglesia nueva). Entierro a continuación, en el cementerio municipal. Salida del hogar funerario a las cinco menos diez de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2, Lugar Tarabelo nº 58, Sada. Pésames: sada@funerariaapostol.com

Sada, 9 de octubre de 2026 Funeraria Apóstol