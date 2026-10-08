Carmen Montero Sabio

(Viuda de Andrés Ríos López)

Falleció el día 7 de octubre, a los 93 años, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. Misa de cuerpo presente: hoy jueves, día 8, a las once de la mañana, en la capilla del tanatorio. Cremación a continuación. Funeral de cenizas: hoy jueves, día 8, a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Martiño de Dorneda. Entierro de cenizas en el cementerio parroquial. Tanatorio Crematorio Apóstol: Hogar funerario nº 1.

Dorneda (Oleiros), 8 de octubre de 2026 Funeraria Apóstol