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Ramón Brandón Señarís

Falleció el día 5 de octubre, a los 83 años, confortado con los Auxilios Espirituales. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará hoy miércoles día 7, a las doce de la mañana, en la iglesia parroquial de Santa María de Loureda - Arteixo. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial. Favores por los que anticipan gracias. Salida del tanatorio a las once y media de la mañana. Capilla ardiente: Tanatorio de San Antonio de Paiosaco, Sala nº 1.

Loureda (Arteixo), 7 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio