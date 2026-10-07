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María Carmen Zapata Codesal

Falleció el 6 de octubre, a los 81 años de edad, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del Tanatorio Golpe (Mabegondo - Abegondo): hoy miércoles, a las siete de la tarde. Iglesia y cementerio (nuevo) parroquial de San Tirso de Mabegondo (Abegondo). La Misa de ánimas se celebrará el domingo, día 18, a las once y media de la mañana en la misma iglesia. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 4.

Mabegondo (Abegondo), 7 de octubre de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.