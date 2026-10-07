José Sánchez López

(Viudo de Carmen Couceiro Rodríguez)

Falleció el día de ayer, a los 97 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Iglesia parroquial de San Martiño de Bandoxa (Oza-Cesuras), hoy, a las seis de la tarde. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Salida del tanatorio: hoy, a las cinco y cuarto de la tarde. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 1.

A Coruña, 7 de octubre de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es