Francisco Roca Fontenla

(Viudo de María Elena Lorenzo Villar)

Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: capilla del tanatorio, hoy, a las doce y media del mediodía. Hora de salida del tanatorio: hoy, a la una de la tarde. Cementerio: municipal de San Amaro (Puerta lateral. C/ Rafael Baixeras). Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8.

A Coruña, 7 de octubre de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es