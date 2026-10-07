Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Francisco Roca Fontenla

(Viudo de María Elena Lorenzo Villar) 

Falleció el día de ayer, a los 83 años de edad, confortado con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: capilla del tanatorio, hoy, a las doce y media del mediodía. Hora de salida del tanatorio: hoy, a la una de la tarde. Cementerio: municipal de San Amaro (Puerta lateral. C/ Rafael Baixeras). Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8.

A Coruña, 7 de octubre de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es