Claudino Casal Santiso

(Viudo de Doña María Ofelia Pérez Merelas)

Falleció el 6 de octubre, a los 95 años de edad, después de recibir los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: hoy miércoles, a las cinco de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de San Martiño de Orto (Abegondo). La Misa de ánimas se celebrará el domingo día 18 a las once y media de la mañana en la misma iglesia. Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3.

Orto (Abegondo), 7 de octubre de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.