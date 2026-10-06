Elisardo Veiga López

Falleció el día 5 de octubre confortado con los Santos Sacramentos, a los 92 años de edad

l D.E.P. l

Sus hijos, nietos, bisnietos y demás familia.

RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy martes, a las DOCE de la mañana en la capilla de San Paio de Preguntoño - Burres (Arzúa), recibiendo a continuación sepultura en el cementerio parroquial de San Vicente de Burres (Arzúa).

Se oficiará otro funeral en la iglesia parroquial de Santa María de Oza (A Coruña), mañana miércoles día 7, a las SIETE de la tarde.

Nota: La salida del hogar funerario se efectuará a las ONCE MENOS CUARTO de la mañana.

Hogar Funerario nº 4 - Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com.

A Coruña, 6 de octubre de 2026. Pompas Fúnebres, S.A.