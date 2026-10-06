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Carmen Souto Riveiro

Falleció el día 5 de octubre, a los 93 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral de cuerpo presente: Hoy martes, día 6 a las seis de la tarde en la iglesia parroquial nueva de San Tirso de Oseiro, siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las seis menos cuarto de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar Funerario nº 3.

Villarrodis - Oseiro (Arteixo), 6 de octubre de 2026.  Funeraria Apóstol