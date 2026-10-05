Mercedes Méndez Suárez

(Viuda de Antonio Barral Fernández)

Falleció en el día de ayer, a los 95 años de edad confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE la tengan presente en sus oraciones. Hora de salida para el sepelio: Mañana martes a las once de la mañana. Cementerio: Parroquial de San Pedro de Visma. Funeral: A continuación. Iglesia: Parroquial de San Pedro de Visma. Tanatorio Génesis nº 3; C/ Isaac Peral nº 9; Polígono La Grela Bens, A Coruña. Pésames: www.funerariagenesismarrosa.com

A Coruña, 5 de octubre de 2026 Funeraria Génesis