Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María del Carmen Crespo Alvedro

(Viuda de Ramón Miñones Vilas)

 Falleció el día 3 de octubre, confortada con los Santos Sacramentos

 l D.E.P. l

Sus hijos, María José y Ramón; hijos políticos, Bruno y Celina; nietos, Pablo y Celinita; hermano, Alberto (+); hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para el entierro: Hoy lunes, a la UNA de la tarde. Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada por la puerta principal). Funeral: Iglesia parroquial de Santiago (Ciudad Vieja), mañana martes día 6, a las OCHO de la tarde. Hogar funerario nº 2, Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 5 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.