María del Carmen Crespo Alvedro

(Viuda de Ramón Miñones Vilas)

Falleció el día 3 de octubre, confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Sus hijos, María José y Ramón; hijos políticos, Bruno y Celina; nietos, Pablo y Celinita; hermano, Alberto (+); hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma. Hora de salida para el entierro: Hoy lunes, a la UNA de la tarde. Cementerio: Municipal de San Amaro (entrada por la puerta principal). Funeral: Iglesia parroquial de Santiago (Ciudad Vieja), mañana martes día 6, a las OCHO de la tarde. Hogar funerario nº 2, Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 5 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.