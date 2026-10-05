María Carmen Martín Caamaño

Falleció el día de ayer, a los 67 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

“Quien tenga sed, que venga a mí y beba”, dice el Señor.

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a la una y cuarto de la tarde. Hora de la cremación: Hoy, a las dos de la tarde. Crematorio: Tanatorio Servisa A Coruña. Tanatorio Servisa A Coruña, sala nº 2 (frente al CHUAC y entrada al aparcamiento por carretera del Hospital de Oza).

A Coruña, 5 de octubre de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es