María Couceiro Mosquera

(Viuda de Camilo Galán Martínez)

Falleció el día de ayer, a los 85 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Exequias: Hoy domingo, día 4, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de Sada D´Arriba. Entierro: A continuación, en el cementerio municipal de Sada. Funeral: Próximo martes, día 6, a las ocho de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa María de Sada (iglesia nueva). Salida: A las cinco menos diez de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3, Lugar Tarabelo nº 58, Sada (A Coruña).

Sada, 4 de octubre de 2026 Funeraria Apóstol