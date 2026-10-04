José Pardo Parcero

(Viudo de Carmen Tomé Nieto)

Falleció el día de ayer, a los 79 años, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Hoy, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Esteban de Culleredo. Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier, sala nº 1, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

Culleredo, 4 de octubre de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier