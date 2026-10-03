Ramón Ramallal Villaverde

Falleció el día de ayer, a los 66 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará en la iglesia parroquial de San Xulián de Poulo – Ordes, hoy, a las CUATRO de la tarde. A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Hora de salida del tanatorio: Hoy, a las tres y cuarto de la tarde. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8.

A Coruña, 3 de octubre de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es