Manuel Dapena Pinal

(Dapena jubilado de Acciona)

Falleció el día 2 de octubre de 2026, a los 82 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de cuerpo presente que se oficiará hoy, a las cuatro de la tarde en la iglesia parroquial nueva de Santiago de Arteixo. A continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial nuevo de Arteixo. Salida del hogar funerario a las cuatro menos cuarto. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 2, Avda. Apóstol Santiago nº 10, Arteixo.