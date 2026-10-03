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José Antonio Barro Fraga

Falleció el día 1 de octubre, confortado con los Santos Sacramentos, a los 92 años de edad.

 l D.E.P. l

Su esposa, Marisol Suárez González; hija, Julietta; hijo político, Oscar Quintáns; nieto, Matias, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia. RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al sepelio, acto que tendrá lugar HOY, a las DOCE Y MEDIA de la mañana, en el cementerio parroquial de Santa María de Xerdiz - Ourol (Lugo). A continuación se oficiará el funeral en la iglesia de dicha parroquia, favores por los que anticipan gracias. Nota: La salida del hogar funerario se realizará a las ONCE de la mañana. Hogar Funerario nº 3, Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com.

A Coruña, 3 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.