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Rosa Mazás Vázquez

(Viuda de José Antonio Novo Muñiz) 

Falleció el día 1 de octubre, a los 93 años, después de recibir los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de cuerpo presente que se celebrará hoy viernes, a las cinco de la tarde, en la capilla del cementerio parroquial de Santa María de Oleiros. A continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. Salida del hogar funerario a las cinco menos diez de la tarde. Tanatorio Crematorio Apóstol: Hogar funerario nº 1, Rúa Fonte do Ouro nº 32, Iñás.

Perillo (Oleiros), 2 de octubre de 2026 Funeraria Apóstol