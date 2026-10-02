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María Pardo Gómez

Falleció el 1 de octubre de 2026, a los 71 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Salida del tanatorio: hoy viernes, a las siete menos cuarto de la tarde. Iglesia y cementerio parroquial de San Pedro de Vizoño (Abegondo). Hogar funerario: Tanatorio Golpe, sala nº 3. Pésames: https://tellmebye.com/maria-pardo-gomez La misa de ánimas se celebrará el sábado día 10 a las doce de la mañana en la misma iglesia.

Vizoño (Abegondo ), 2 de octubre de 2026 Tanatorios-Funeraria Golpe, S.L.