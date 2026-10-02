José Sánchez Castro

(Pepe)

Falleció en el día de ayer, a los 90 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. AGRADECE lo tengan presente en sus oraciones. Funeral: hoy viernes a las cinco y media de la tarde en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Remedios (Teixeiro - Curtis). A continuación recibirá sepultura en el cementerio de dicha parroquia. Salida del tanatorio: cuatro y cuarto de la tarde. Tanatorio “Génesis” nº 1.

A Coruña, 2 de octubre de 2026 Funeraria Génesis