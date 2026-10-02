Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

José María Díaz Sánchez

(Pepe) (Muebles Plaza) 

Falleció el día de ayer, a los 94 años de edad, acompañado de su familia 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy a las doce y media de la mañana. Hora de salida para el entierro: hoy, a la una de la tarde. Cementerio municipal de Sta. Cecilia de Feáns. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8, C/ Madame Curie nº 3, Polig. A Grela, A Coruña.

A Coruña, 2 de octubre de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es