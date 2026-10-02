José María Díaz Sánchez

(Pepe) (Muebles Plaza)

Falleció el día de ayer, a los 94 años de edad, acompañado de su familia

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy a las doce y media de la mañana. Hora de salida para el entierro: hoy, a la una de la tarde. Cementerio municipal de Sta. Cecilia de Feáns. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala nº 8, C/ Madame Curie nº 3, Polig. A Grela, A Coruña.

A Coruña, 2 de octubre de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es