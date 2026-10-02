Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

José Luis Añón Buño

Falleció el día 1 de octubre, a los 74 años, confortado con los Auxilios Espirituales. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará el viernes, día 2, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Martiño de Lestón, A Laracha. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Paiosaco, sala nº 1.

Lestón (A Laracha), 2 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio