José Luis Añón Buño

Falleció el día 1 de octubre, a los 74 años, confortado con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará el viernes, día 2, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Martiño de Lestón, A Laracha. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cinco menos cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Paiosaco, sala nº 1.

Lestón (A Laracha), 2 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio