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Sara Dapena Fernández

(Viuda de Avelino Estévez Martínez, Bar Cuba) 

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 90 años de edad 

l D.E.P. l

Sus hijos, Ana y Jose; hijos políticos; nietos, Alexandra y Adrián; hermanas; hermanos políticos; sobrinos y demás familia. RUEGAN una oracion por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres hoy jueves a las DOCE Y CUARTO de la mañana. Hora de salida para el entierro: hoy jueves, a la UNA de la tarde. Cementerio Municipal de Santa Cecilia de Feáns. Hogar Funerario nº 5, Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 1 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.