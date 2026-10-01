Sara Dapena Fernández

(Viuda de Avelino Estévez Martínez, Bar Cuba)

Falleció el día de ayer, confortada con los Santos Sacramentos, a los 90 años de edad

l D.E.P. l

Sus hijos, Ana y Jose; hijos políticos; nietos, Alexandra y Adrián; hermanas; hermanos políticos; sobrinos y demás familia. RUEGAN una oracion por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla de Pompas Fúnebres hoy jueves a las DOCE Y CUARTO de la mañana. Hora de salida para el entierro: hoy jueves, a la UNA de la tarde. Cementerio Municipal de Santa Cecilia de Feáns. Hogar Funerario nº 5, Plaza Palloza. Pésames: pesames@pompascoruna.com

A Coruña, 1 de octubre de 2026 Pompas Fúnebres, S.A.