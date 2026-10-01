Dolores Fraga Castro

(Lola) (Vecina de A Espiñeira—Xesteda)

Falleció el día de ayer, a los 70 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy, jueves. La salida del Tanatorio San Xulián de A Silva se efectuará a las 5:30 de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa Columba de Xesteda, por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de A Silva. Túmulo nº 1.

Xesteda (Cerceda), 1 de octubre de 2026 Funeraria San Xulián