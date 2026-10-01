Celia Rey Patiño

(Celita a de Marcelina)

Falleció el día de ayer, a los 95 años, después de recibir los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: hoy, a las doce de la mañana, en la capilla del tanatorio. Cremación a continuación, en la intimidad familiar. Crematorio: Tanatorio San Javier (Culleredo). Tanatorio - Crematorio San Javier, sala nº 1, Av. Almeiras n º63, Culleredo.

O Burgo (Culleredo), 1 de octubre de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier