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María Esmeralda Nieto Mira

Falleció el día 29 de septiembre, a los 85 años, confortada con los Auxilios Espirituales 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará el miércoles, día 30 a las cuatro y cuarto de la tarde, en la iglesia parroquial de San Lorenzo de Agualada, Coristanco. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cuatro de la tarde. Tanatorio San Antonio de Agualada, sala nº 1.

Agualada (Coristanco), 30 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio