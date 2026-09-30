María Esmeralda Nieto Mira
Falleció el día 29 de septiembre, a los 85 años, confortada con los Auxilios Espirituales
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará el miércoles, día 30 a las cuatro y cuarto de la tarde, en la iglesia parroquial de San Lorenzo de Agualada, Coristanco. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial, favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las cuatro de la tarde. Tanatorio San Antonio de Agualada, sala nº 1.
Agualada (Coristanco), 30 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio