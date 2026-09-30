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María Consuelo Pedreira López

(Viuda de José García Iglesias)

Falleció el día de ayer, a los 96 años, después de recibir los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Martiño de Tabeaio (Carral). Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. Salida del hogar funerario: Cuatro y media de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 2.

Tabeaio (Carral), 30 de septiembre de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier