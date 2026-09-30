Francisco Lopez Balado

Falleció a los 63 años de edad después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Día del entierro: Hoy miércoles, a las 12:30 salida de la casa mortuoria hasta el cementerio parroquial de Santiago de Requian, donde a la 13:00 recibirá cristiana sepultura en el panteón familiar. Terminada la inhumación se oficiará el funeral por el eterno descaso de su alma en la iglesia parroquial de Santiago de Requian. Casa mortuoria: Velatorios La Merced-La Traviesa nº4 (Oza dos Ríos).

O Castiñeiro (Oza Cesuras), 30 de septiembre de 2026 Funeraria La Merced