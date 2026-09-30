Emilia Deza Fernández

(Milucha) (Viuda de Pepe de Boga)

Falleció el día de anteayer, a los 95 años, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las doce del mediodía, en la iglesia parroquial de Santa María de Rutis, Laxe (Culleredo). Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las once y media de la mañana. Tanatorio - Crematorio San Javier, sala nº 1, Av. Almeiras n º63, Culleredo

Vilaboa (Culleredo), 30 de septiembre de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier