Pastora Castro Patiño

(Viuda de Manuel Mosquera Collazo)

Falleció el día de ayer, a los 101 años, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Funeral: Hoy, a las cuatro y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San Esteban de Sueiro. Sepelio: A continuación, en el cementerio de dicha parroquia. La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro y cuarto de la tarde. Tanatorio - Crematorio San Javier sala nº 2, Av. Almeiras nº 63, Culleredo.

Sueiro (Culleredo), 29 de septiembre de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier