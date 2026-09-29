María Santos Morejudo

(Carmela) (Viuda de Manuel Montero)

Falleció el día de ayer, a los 91 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral de cuerpo presente que se celebrará hoy, día 29, a las cinco de la tarde, en la iglesia parroquial de San Julián de Serantes (Mera), siendo a continuación la conducción de sus restos mortales al cementerio parroquial. La salida del hogar funerario se efectuará a las cuatro y media de la tarde. Tanatorio Apóstol: Hogar funerario nº 3, Lugar Tarabelo nº 58, Sada

Mera (Oleiros), 29 de septiembre de 2026 Funeraria Apóstol