María Santiago Lago

(Viuda de Ramón García González—Recaman)

Falleció el día de ayer, a los 90 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Capilla del tanatorio, hoy, a las siete y media de la tarde. Hora de la cremación: Hoy, a las ocho de la tarde. Crematorio: Tanatorio Crematorio Albia A Coruña, sala nº 2, C/ Madame Curie nº 3, Polig. A Grela, A Coruña.

A Coruña, 29 de septiembre de 2026 Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña - www.albia.es