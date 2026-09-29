Lidia María Salgado Mandayo

Falleció el día de ayer, a los 48 años, después de recibir los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Misa: Hoy, a las seis de la tarde, en la capilla del tanatorio. Cremación: A continuación, en la intimidad familiar. Crematorio: Tanatorio San Javier (Culleredo). Nota: El funeral de cenizas se celebrará el viernes, día 2 a las cinco de la tarde en la iglesia de San Salvador de Orro (Culleredo). Tanatorio - Crematorio San Javier, sala nº 4, Av. Almeiras nº63, Culleredo.

Orro (Culleredo), 29 de septiembre de 2026 Funeraria-Tanatorio San Javier