Jesusa Fuentes Amor

(Vecina de Fonteculler) (Natural de O Candendo—Cerceda)

Falleció el día 27 de septiembre, a los 77 años de edad, confortada con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy, martes. La salida del Tanatorio San Xulián de Cerceda se efectuará a las 5:30 de la tarde. Funeral de cuerpo presente y entierro en la iglesia y cementerio parroquiales de San Martín de Cerceda. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Cerceda. Túmulo nº 1.

Cerceda, 29 de septiembre de 2026 Funeraria San Xulián